Hommage aux victimes de la catastrophe de Mattmark (VS)

Keystone-SDA

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis et son homologue italien Antonio Tajani ont rendu hommage aux 88 victimes de la catastrophe de Mattmark (VS). Ils ont posté sur X une photo de la croix en mémoire aux morts, ainsi que de la couronne qu'ils ont déposé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le 30 août 1965, un morceau du glacier de l’Allalin s’était détaché et avait enseveli le camp de baraques du chantier du barrage dans la localité valaisanne.

Au total, 56 Italiens, 23 Suisses, quatre Espagnols et cinq personnes d’autres nationalités ont péri dans la catastrophe. Ce sont surtout des travailleurs immigrés qui ont construit le barrage juché à près de 2200 mètres d’altitude. Deux millions de mètres cubes se sont détachés. Les cônes de glace se sont empilés jusqu’à 50 mètres de haut par endroits sur le chantier.

Le président du Conseil d’Etat valaisan Mathias Reynard, la cheffe de l’opposition italienne Elly Schlein ainsi que d’autres personnalités ont également annoncé leur participation samedi à cette manifestation commémorative.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
