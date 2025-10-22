La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ignazio Cassis a été accueilli à Amman par son homologue jordanien

Keystone-SDA

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir à Amman en Jordanie par son homologue Ayman Safadi. Les deux hommes doivent s'entretenir sur le plan de paix à Gaza parrainé par le président américain Donald Trump.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les deux ministres se sont serré la main à l’arrivée du Tessinois, s’échangeant plusieurs sourires. La première phase du cessez-le-feu en place à Gaza depuis une dizaine de jours doit être abordée. Les autres points du plan doivent aussi être discutés.

L’acheminement de l’aide humanitaire figure parmi les priorités depuis qu’un fragile accès à la bande de Gaza est possible. La Suisse participe au programme d’aide jordanien en collaboration avec l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens UNRWA. Le soutien à cet organe est passé de 20 à 10 millions par année après une suspension l’année dernière.

La Jordanie, à la frontière de la Cisjordanie, accueille une grande communauté palestinienne.

