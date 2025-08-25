Industrie fribourgeoise déjà sous tension avant le choc douanier
Les dernières données conjoncturelles disponibles pour le canton de Fribourg, antérieures aux annonces de surtaxes douanières américaines du 31 juillet, révèlent une situation déjà tendue dans l’industrie. Les entreprises fribourgeoises, sondées en juillet par le KOF, jugeaient majoritairement la marche de leurs affaires insatisfaisante.
(Keystone-ATS) Les exportations fribourgeoises ont certes progressé au 2e trimestre 2025 et en juillet, mais en partie par anticipation de la politique américaine, a indiqué lundi le canton de Fribourg. Les signaux récents liés à la marche des affaires ont été plus positifs dans le commerce de détail et la construction que dans l’industrie.
Selon les dernières estimations de l’institut CREA, le PIB réel du canton de Fribourg a progressé de 0,8% en comparaison trimestrielle au 1er trimestre 2025, après correction des variations saisonnières. Ce chiffre dénote une accélération par rapport au trimestre précédent (+0,6 %).
L’industrie a, dans son ensemble, soutenu la croissance fribourgeoise, avec toutefois des disparités sectorielles. Le commerce, la santé et la construction ont aussi contribué à la dynamique économique du canton au 1er trimestre 2025. Les secteurs de l’énergie et de l’hôtellerie-restauration ont en revanche vu leur valeur ajoutée diminuer.
Au vu du contexte actuel, le canton s’attend à un ralentissement de la croissance du PIB fribourgeois ces prochains trimestres.