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Interdiction des feux d’artifice dans le canton du Jura

Keystone-SDA

Le canton du Jura prend de nouvelles mesures face à l'aggravation de la sécheresse et au danger élevé d'incendie de forêt. Il est désormais interdit sur tout le territoire d'allumer du feu en plein air ou de tirer des feux d'artifice et des engins pyrotechniques.

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2 minutes

(Keystone-ATS) L’absence prolongée de précipitations et les températures élevées enregistrées ces dernières semaines ont entraîné un assèchement des sols et de la végétation. Le risque d’incendie s’étend désormais à tout le territoire, a souligné mercredi le canton du Jura pour justifier ces nouvelles mesures.

Le Gouvernement interdit donc avec effet immédiat d’allumer du feu en plein air et d’utiliser des barbecues et des grills à charbon ou à bois sur l’ensemble du territoire cantonal. Sur les terrasses ou les balcons, l’utilisation de barbecues et grills à charbon ou à bois reste autorisée sous la responsabilité des utilisateurs.

Parallèlement, l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) interdit l’usage de feux d’artifice et des engins pyrotechniques sur l’ensemble du territoire. Des dispositions particulières ont toutefois été prises compte tenu de la proximité des festivités du 1er août.

Les communes peuvent autoriser l’utilisation d’engins pyrotechniques dans des zones délimitées et sécurisées. Sur ces zones communales sont autorisés les feux d’artifice organisés par des professionnels, ainsi que l’utilisation par les particuliers d’engins pyrotechniques statiques. L’utilisation par les particuliers d’engins à retombée à distance comme des fusées demeure interdite en tout lieu.

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