Jean-Paul Lachat remplace Martial Courtet sur la liste du Centre JU

Keystone-SDA

Les membres du Centre Jura ont décidé vendredi soir de lancer Jean-Paul Lachat dans la course au Gouvernement jurassien. Le maire de Clos du Doubs remplace numériquement Martial Courtet, qui a renoncé à la suite d'un audit accablant sur la gestion de son département.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Très engagé dans le milieu de l’agriculture, Jean-Paul Lachat est maire depuis 2018 de la commune de Clos du Doubs, dans le district de Porrentruy. Il a été député par le passé et occupe la fonction de chef du Service cantonal de l’économie rurale. Enfin, le nouveau candidat est membre du comité du Groupement suisse pour les régions de montagne.

«Je connais la valeur du travail collectif», a expliqué le nouveau candidat devant les 130 membres présents. «Je vais mettre cette expérience à disposition.»

Il remplace numériquement sur la liste du parti Martial Courtet, épinglé par un audit accablant sur la gestion de son département.

