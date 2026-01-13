Jessica Moretti mise au bénéfice de mesures de substitution

Keystone-SDA

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a décidé mardi d'imposer des mesures de substitution à la détention provisoire à Jessica Moretti, la gérante du bar "Le Constellation" de Crans-Montana. Il valide ainsi une demande du ministère public.

(Keystone-ATS) Il s’agit des mesures classiques consistant en l’interdiction de quitter la Suisse, l’obligation de déposer tous ses documents d’identité et de séjour auprès du Ministère public (MP), l’obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police et l’obligation de verser des sûretés adéquates, a indiqué le TMC.

«La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, leur montant sera arrêté ultérieurement», précise-t-il. Selon lui, le MP n’ayant pas requis la détention provisoire, cette mesure de contrainte ne pouvait pas être ordonnée. A ce stade de l’enquête, Mme Moretti demeure présumée innocente.

Lundi, le TMC avait ordonné la détention provisoire pour une durée initiale de trois mois de Jacques Moretti, en raison de l’existence d’un risque de fuite.