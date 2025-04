Jungfraubahn plombée par les coûts en 2024

L'exploitant de remontées mécaniques Jungfraubahn Holding a vu sa rentabilité reculer l'année dernière, notamment pénalisé par la hausse des coûts. L'année 2025 a été bien entamée grâce aux chutes neige précoces et à la hausse du nombre de visiteurs.

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a augmenté de 6% à 294,7 millions de francs en 2024, alors que les charges se sont envolées de 15,6% à 160,4 millions, a détaillé l’entreprise jeudi dans un communiqué.

Dans le détail, les coûts du personnel ont enflé de 10,5% avec la création de 56 postes. Le groupe a également fait face à une hausse des prix de l’électricité et des produits utilisés dans les boutiques et la restauration.

Du coup, le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a reculé de 3,6% à 134,4 millions de francs et le bénéfice net a cédé 4% à 76,5 millions.

Les actionnaires recevront un dividende de 7,50 francs par titre, un franc de plus que l’année précédente et nettement mieux que les 6,70 francs attendus par les analystes.

Jungfraubahn estime avoir bien entamé le nouvel exercice. Entre début janvier et fin mars, le nombre de voyageurs a augmenté de 4,4% sur un an à plus de 123’200 personnes pour la destination Top of Europe.

La saison d’hiver 2024/2025 a également été réjouissante grâce à des chutes de neiges précoces fin novembre dernier. Le nombre de skieurs a ainsi augmenté de 3,7% entre le début de la saison et fin mars.