Jura: mettre en valeur les femmes dans la francophonie

Keystone-SDA

L'Office jurassien de la culture, la déléguée à l'égalité et le Conseil de la langue française souhaitent voir naître des événements et des projets en lien avec le thème "Femmes en francophonie". Il s'agit de la thématique choisie pour l'édition 2026 de la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF).

(Keystone-ATS) La SLFF aura lieu du 12 au 31 mars dans l’ensemble de l’espace francophone. L’appel à projets s’adresse aux institutions, communes ou associations jurassiennes qui souhaitent participer à la SLFF à travers un événement ou un projet s’inscrivant dans la thématique retenue.

Les projets sélectionnés pourront bénéficier d’un soutien à hauteur de 3000 francs pour leur réalisation, indique le canton du Jura dans un communiqué. Les institutions intéressées ont jusqu’au 30 septembre pour soumettre leur dossier, avec un bref descriptif et un budget, par courriel au Conseil de la langue française.

clf@jura.ch