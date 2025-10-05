Jussy: la Maison de la forêt fête ses 300 ans avec Sylvain Tesson

La Maison de la forêt fêtera ses 300 ans samedi prochain au coeur des Bois de Jussy (GE). A cette occasion, des visites immersives guidées par des experts permettront de redécouvrir ce massif millénaire et son rôle essentiel dans la gestion durable des forêts. L’écrivain voyageur Sylvain Tesson sera l'invité d’honneur d'une rencontre littéraire prévue en soirée.

(Keystone-ATS) Nichée à l’orée des Bois de Jussy, la Maison de la forêt a été bâtie au 18e siècle par l’hôpital de Genève pour surveiller les maraudeurs et les braconniers et gérer l’exploitation du bois. Transformée ensuite en pavillon de chasse puis sauvée de la ruine par l’Etat en 1955, cette demeure historique est aujourd’hui le symbole d’une gestion forestière durable.

Le massif de Jussy, à cheval entre Suisse et France, couvre 1500 hectares dont 217 appartiennent au canton de Genève. Autrefois surexploité, il est désormais un espace naturel protégé et diversifié, où faune et flore reprennent leurs droits: batraciens, pic mar – un oiseau coloré qui avait presque disparu – et même le loup y sont à nouveau observés.

Le tricentenaire mettra en lumière cette richesse patrimoniale et écologique. Deux visites guidées gratuites, sur inscription, sont prévues à 09h00 et 14h30, invitant le public à découvrir la maison, son histoire et la forêt qu’elle incarne.

Les inscriptions sont nécessaires de même que pour la rencontre littéraire «Dans les forêts de par ici» qui aura lieu en soirée (19h30) à Uptown Geneva. Sylvain Tesson et la philosophe Catherine Van Offelen y échangeront sur le rapport de l’homme aux arbres et plus largement à la nature.