La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Kevin Grangier reprend la présidence de l’Alliance vaudoise

Keystone-SDA

Kevin Grangier reprend la présidence de l’Alliance vaudoise (PLR-UDC-Le Centre). Les présidents de parti et les conseillers d’Etat membres des trois formations politiques l'ont élu à l'unanimité lundi lors d'une séance de comité. Objectif: "se mettre en ordre de bataille pour les élections communales de 2026 ainsi que cantonales et fédérales de 2027".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En vue des élections communales, les membres de l’Alliance vaudoise ont tous confirmé leur souhait d’encourager des apparentements de listes et des stratégies communes entre les trois partis. Le nouveau président accompagnera proactivement cette démarche, écrit l’Alliance vaudoise mercredi dans son communiqué.

Kevin Grangier entre directement en fonction. L’ancien président de l’UDC Vaud reprend la fonction des mains de son prédécesseur, le PLR Marc-Olivier Buffat, qui dirigeait l’Alliance depuis 2022.

Pour mémoire, l’Alliance vaudoise était sortie victorieuse des élections cantonales de 2022. La droite avait pu reprendre la majorité au gouvernement vaudois grâce à l’élection des conseillers d’Etat Christelle Luisier, Isabelle Moret, Frédéric Borloz (tous PLR) et Valérie Dittli (Centre).

La coalition avait connu un second succès électoral lors de l’élection de Pascal Broulis au Conseil des Etats en 2023, rappelle le communiqué. Pour celle au National, seuls le PLR et l’UDC s’étaient apparentés, le Centre ayant préféré s’unir avec le Parti évangélique et Les Libres.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision