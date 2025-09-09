L’art figuratif au féminin au Musée d’art de Pully (VD)

Keystone-SDA

Une trentaine d'artistes réunis autour d'un pan longtemps négligé de la peinture: la figuration. Cela se passe au Musée d'Art de Pully (VD) avec l'exposition "Come back! L'art figuratif en Suisse: une scène au féminin". A découvrir du 13 septembre au 14 décembre.

(Keystone-ATS) Une femme vêtue d’une robe de mariée rose pose dans son jardin, un tuyau d’arrosage en mains. Cette alliance d’un habit traditionnel avec un objet du quotidien figure au coeur du tableau choisi pour accompagner les supports visuels de l’exposition.

L’oeuvre de l’artiste suisse Seline Burn esquisse, à travers un portrait de sa soeur, «une manière de se redécouvrir et de se réinventer», explique la commissaire Victoria Mühlig. Cette narration de l’intime s’impose volontiers comme point commun de la majeure partie des travaux présentés.

Des récits personnels

Figures, relations interpersonnelles, crise identitaire ou encore histoires d’amour et du quotidien s’affichent ainsi sur les murs de l’institution pulliérane, loin de l’uniformité formelle chère à certains courants modernistes.

L’art concret, le constructivisme, l’abstraction géométrique et le minimaliste privilégiaient en effet sobriété visuelle et précision formelle. De ce retour à la figuration, en rupture avec les tendances esthétiques dominantes du 20e siècle, se dégage une volonté de «réhumaniser» l’art.

«Ce sont des épisodes extrêmement privés qui sont mis en avant», à la fois avec «beaucoup de pudeur» et une «envie de partager», commente Victoria Mühlig. «C’est une vie personnelle qui vient raconter quelque chose de beaucoup plus large», poursuit-elle.

Le téléphone comme instrument

Ce côté «bavard» des oeuvres se lit aussi à travers le prisme du smartphone, qui devient un outil pictural à part entière. «C’est l’une des nouveautés de la figuration aujourd’hui, explique la commissaire d’exposition. Tout comme les réseaux sociaux.»

S’il est directement peint sur certains tableaux, il vient offrir de nouveaux angles et des regards inédits sur d’autres.

Un tableau de la cadette de l’exposition, Leanne Picthall, propose un autoportrait tiré d’une photographie prise avec téléphone, où l’artiste se présente en train de pleurer sous un angle déformé. S’y dégage une certaine détresse, la santé mentale faisant aussi partie des thèmes explorés.

Figures de l’art figuratif suisse

Des thèmes uniquement abordés par des femmes? «C’est une exposition sur la figuration avant tout», rappelle Victoria Mühlig. «Et il s’avère que beaucoup plus de femmes ont fait de la figuration.» Parmi la trentaine d’artistes choisis, la plupart sont donc des femmes. Font exception trois artistes masculins.

Comme le souligne le directeur du Musée Niklaus Manuel Güdel, il ne s’agit pas d’être «exhaustif», mais de montrer les «nouveaux intérêts de la peinture figurative». Sélectionnés en grande partie parmi les alumni des hautes écoles d’art en Suisse, les artistes sont issus de différentes générations.

Si l’exposition laisse aussi la place à quelques pièces de figures tutélaires suisses ou internationales telles que Miriam Cahn, Fernand Léger, Caroline Bachmann ou encore Nina Childress, elle invite le public à se plonger dans cet «orphelinat du modernisme» – pour reprendre les mots de la commissaire d’exposition – qu’est l’art figuratif.

Un «come-back» remarqué il y a plus d’une décennie au sein de la scène artistique suisse, dont une centaine d’oeuvres sont à découvrir à Pully (VD) dès samedi.