La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’art figuratif au féminin au Musée d’art de Pully (VD)

Keystone-SDA

Une trentaine d'artistes réunis autour d'un pan longtemps négligé de la peinture: la figuration. Cela se passe au Musée d'Art de Pully (VD) avec l'exposition "Come back! L'art figuratif en Suisse: une scène au féminin". A découvrir du 13 septembre au 14 décembre.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Une femme vêtue d’une robe de mariée rose pose dans son jardin, un tuyau d’arrosage en mains. Cette alliance d’un habit traditionnel avec un objet du quotidien figure au coeur du tableau choisi pour accompagner les supports visuels de l’exposition.

L’oeuvre de l’artiste suisse Seline Burn esquisse, à travers un portrait de sa soeur, «une manière de se redécouvrir et de se réinventer», explique la commissaire Victoria Mühlig. Cette narration de l’intime s’impose volontiers comme point commun de la majeure partie des travaux présentés.

Des récits personnels

Figures, relations interpersonnelles, crise identitaire ou encore histoires d’amour et du quotidien s’affichent ainsi sur les murs de l’institution pulliérane, loin de l’uniformité formelle chère à certains courants modernistes.

L’art concret, le constructivisme, l’abstraction géométrique et le minimaliste privilégiaient en effet sobriété visuelle et précision formelle. De ce retour à la figuration, en rupture avec les tendances esthétiques dominantes du 20e siècle, se dégage une volonté de «réhumaniser» l’art.

«Ce sont des épisodes extrêmement privés qui sont mis en avant», à la fois avec «beaucoup de pudeur» et une «envie de partager», commente Victoria Mühlig. «C’est une vie personnelle qui vient raconter quelque chose de beaucoup plus large», poursuit-elle.

Le téléphone comme instrument

Ce côté «bavard» des oeuvres se lit aussi à travers le prisme du smartphone, qui devient un outil pictural à part entière. «C’est l’une des nouveautés de la figuration aujourd’hui, explique la commissaire d’exposition. Tout comme les réseaux sociaux.»

S’il est directement peint sur certains tableaux, il vient offrir de nouveaux angles et des regards inédits sur d’autres.

Un tableau de la cadette de l’exposition, Leanne Picthall, propose un autoportrait tiré d’une photographie prise avec téléphone, où l’artiste se présente en train de pleurer sous un angle déformé. S’y dégage une certaine détresse, la santé mentale faisant aussi partie des thèmes explorés.

Figures de l’art figuratif suisse

Des thèmes uniquement abordés par des femmes? «C’est une exposition sur la figuration avant tout», rappelle Victoria Mühlig. «Et il s’avère que beaucoup plus de femmes ont fait de la figuration.» Parmi la trentaine d’artistes choisis, la plupart sont donc des femmes. Font exception trois artistes masculins.

Comme le souligne le directeur du Musée Niklaus Manuel Güdel, il ne s’agit pas d’être «exhaustif», mais de montrer les «nouveaux intérêts de la peinture figurative». Sélectionnés en grande partie parmi les alumni des hautes écoles d’art en Suisse, les artistes sont issus de différentes générations.

Si l’exposition laisse aussi la place à quelques pièces de figures tutélaires suisses ou internationales telles que Miriam Cahn, Fernand Léger, Caroline Bachmann ou encore Nina Childress, elle invite le public à se plonger dans cet «orphelinat du modernisme» – pour reprendre les mots de la commissaire d’exposition – qu’est l’art figuratif.

Un «come-back» remarqué il y a plus d’une décennie au sein de la scène artistique suisse, dont une centaine d’oeuvres sont à découvrir à Pully (VD) dès samedi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
1 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision