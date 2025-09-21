La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’automne commence seulement lundi pour les astronomes

Keystone-SDA

Lundi, c'est le début de l'automne, du moins d'un point de vue astronomique. Pour les météorologues, pourtant, l'automne a déjà commencé le 1er septembre. Alors comment expliquer cette différence ?

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) QUAND COMMENCE VRAIMENT L’AUTOMNE ?

Les saisons sont finalement une question de perspective: d’un point de vue météorologique, l’automne a commencé, comme chaque année, le 1er septembre. Les astronomes datent, quant à eux, le début de l’automne cette année au 22 septembre, tandis que les biologistes ont déjà annoncé leur automne «phénologique» à la fin du mois d’août.

QU’EST-CE QUI EST DÉTERMINANT POUR LES ASTRONOMES ?

D’un point de vue astronomique et calendaire, l’automne commence dans l’hémisphère nord lorsque le soleil est à la verticale de l’équateur, donc quand le jour et la nuit ont la même durée. C’est le cas lundi, à 20h19 précisément. Selon la distance par rapport à la dernière année bissextile, le début de l’automne peut également être reporté au 23 septembre.

POURQUOI L’AUTOMNE MÉTÉOROLOGIQUE COMMENCE-T-IL PLUS TÔT ?

L’automne météorologique commence toujours le 1er septembre. Cela s’explique par des raisons purement pratiques et statistiques, afin de pouvoir comparer des périodes de durée égale, c’est-à-dire des saisons de trois mois chacune. Cela a été décidé au XIXe siècle, au début des relevés météorologiques.

QUAND L’AUTOMNE BIOLOGIQUE EST-IL ANNONCÉ ?

Les biologistes ont une vision plus nuancée de l’automne, qu’ils divisent en trois phases. Dans la nature, l’automne commence avec la floraison des colchiques et la maturation du sureau noir. D’un point de vue phénologique, nous sommes déjà dans la deuxième phase de l’automne, l’automne plein, car les châtaignes, particulièrement répandues dans le sud de la Suisse, sont mûres.

QUAND L’AUTOMNE COMMENCE-T-IL VRAIMENT ?

Il n’est pas facile de répondre à cette question. Pour beaucoup, l’automne commence simplement lorsque le calendrier l’indique, c’est-à-dire lundi. D’après les informations fournies par Meteonews, cela correspond bien à la météo de cette année, puisque le début calendaire de l’automne s’accompagne d’un temps automnal frais après une période extrêmement chaude et ensoleillée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision