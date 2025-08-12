La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’e-ID suisse sera facultative et sûre, plaide le Conseil fédéral

Keystone-SDA

L'identité électronique (e-ID), facultative et étatique, permettra d'effectuer des démarches administratives ou des achats en ligne de manière sûre. Le Conseil fédéral a plaidé mardi pour son acceptation lors de la votation du 28 septembre prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Faire une demande pour un permis de conduire ou passer une commande d’alcool sur Internet peut nécessiter de s’identifier. L’e-ID étatique permettra de le faire de façon entièrement numérique. Son utilisation ne sera pas obligatoire, rappelle le gouvernement dans un communiqué.

Les autorités et les entreprises ne pourront consulter et enregistrer que les données vraiment nécessaires lors de chaque usage. La Confédération stockera les informations dans ses centres de données en Suisse.

Un référendum a été lancé. Les opposants estiment que l’e-ID compromet la protection de la sphère privée. Ils dénoncent aussi une discrimination des personnes qui ne possèdent pas de smartphone.

Le peuple avait largement rejeté une précédente mouture en 2021.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision