L’exécutif regrette les “erreurs factuelles” du rapport Fischer

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat genevois a analysé le rapport “Ressources publiques et campagnes électorales” de la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil sur l’ex-magistrate Fabienne Fischer. Il “regrette certaines erreurs factuelles”.

Le gouvernement a reçu ce rapport mardi, après sa présentation aux médias par la sous-commission ad hoc. Contrairement aux accusations de blocage, le Conseil d’Etat estime “avoir pleinement collaboré et agi avec diligence”, a indiqué mercredi devant les médias sa présidente, Nathalie Fontanet. Mais le travail informatique a été conséquent.

Pour ce qui est des messages supprimés, ils sont conservés pendant un an sur les serveurs de l’Etat, voire plus longtemps en cas de demande spécifique. Depuis la demande en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) d’avril 2023, “tout a été conservé sur ordre de Fabienne Fischer”, a précisé l’ex-président Antonio Hodgers.