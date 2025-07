L’immobilier résidentiel en Suisse a encore renchéri au printemps

Keystone-SDA

Les prix de l'immobilier pour usage propre ont encore pris de l'embonpoint en Suisse entre avril et fin juin. Les villas affichent un renchérissement de 1,5% et les appartements en propriété de 1,8%.

(Keystone-ATS) Les maisons individuelles avaient enregistré au premier partiel un envol de 2,2%, quand la progression pour les appartements s’était limitée à 0,7%.

La hausse des prix au premier semestre s’inscrit ainsi dans le cadre de la cadence annualisée de 5 à 6% observée sur les cinq dernières années pour ces deux catégories de biens, selon le relevé périodique compilé par Raiffeisen et diffusé mardi.

« Les perspectives d’un environnement de taux bas durable et de conditions de financement attractives continuent de stimuler la demande de logements en propriété. La dynamique des prix, déjà élevée, s’accélère encore », observe Fredy Hasenmaile, économiste en chef de la coopérative bancaire saint-galloise.

Les régions du sud et du centre du pays ont connu la plus forte augmentation pour les villas, avec plus de 7% dans les deux cas, tandis que l’Arc lémanique (+0,2%) a été particulièrement épargné. Si les prix des appartements se sont marginalement repliés de 0,1% dans le Nord-Ouest, ils ont bondi de 5,9% en Suisse centrale et de 4,8% en Suisse orientale.