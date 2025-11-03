La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’inflation s’amenuise sur un an en octobre

Keystone-SDA

Les prix à la consommation en Suisse ont baissé de 0,3% au mois d'octobre. L'inflation sur un an s'est amenuisée à 0,1%, contre encore 0,2% un mois plus tôt, indique l'Office fédérale de la statistique lundi à l'occasion de son relevé périodique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les économistes consultés par l’agence AWP tablaient sur un niveau d’inflation annuel de 0,1% à 0,3%. Le recul des prix sur un mois n’était pas attendu à plus de 0,1%.

Le prix des produits importés notamment a contribué à brider le renchérissement, avec un recul de 0,5% sur un mois et de 1,3% sur douze. Si les prix des produits indigènes se sont érodés de 0,2% en glissement séquentiel, ils ont enflé de 0,5% en comparaison annuelle.

Hors produits frais, saisonniers, énergie et carburants, l’inflation sous-jacente s’établissait le mois dernier à 0,5%.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

