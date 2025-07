L’intelligence artificielle pour des épouvantails plus efficaces

La station de recherche Agroscope veut déjouer la ruse des corvidés à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle teste un système permettant de prévenir plus efficacement les dommages causés aux cultures par les corbeaux freux et les corneilles noires.

(Keystone-ATS) C’est surtout dans les champs de maïs et de tournesol fraîchement semés que ces oiseaux peuvent causer de gros dégâts, a fait savoir Agroscope jeudi.

Les corvidés, connus pour leur grande intelligence, s’habituent rapidement aux mesures d’effarouchement actuellement disponibles, ballons, signaux acoustiques ou visuels. Même les tirs de régulation, souvent souhaités par les producteurs, n’ont pas prouvé leur efficacité, selon Agroscope.

La station fédérale a donc décidé de tester une nouvelle approche basée sur l’intelligence artificielle. Pour éviter que les oiseaux ne s’habituent aux mesures d’effarouchement, le nombre de signaux sonores doit être réduit au minimum et n’être utilisé qu’en cas de besoin. Or, ceci n’est possible qu’avec un système intelligent.

« Les cultures sont vulnérables durant quelques semaines seulement, mais les corvidés apprennent très vite. Nous devons donc trouver le moyen d’être plus rapides que leurs capacités d’habituation », explique Thomas Anken, responsable de la station d’essais d’Agroscope Technologies intelligentes, cité dans le communiqué.

Caméra de reconnaissance + klaxon

Des prototypes d’effarouchement couplant détection automatique des oiseaux et signaux sonores sont actuellement testés dans différents champs agricoles suisses. Le développement du système réellement intelligent – capable d’adaptation – débutera en 2026 dans le cadre du projet ETHIC (Exploration de techniques, étude des mécanismes de l’habituation et apports de l’intelligence artificielle pour optimiser l’effarouchement des corvidés en milieu agricole).

Ce projet est prévu sur une durée de cinq ans. Déposé par l’Université de Neuchâtel et financé par l’Office fédéral de l’agriculture, il est coordonné par Agroscope.

Une étude éthologique comparative identifiera des cris d’alerte des corvidés selon les espèces et zones géographiques (« accents » locaux) et analysera leurs mécanismes d’habituation. Conjointement à l’effarouchement intelligent, des techniques dissuasives seront évaluées: enrobages de semence répulsifs, sous-semis « camouflant » les lignes de culture et différents types d’effaroucheurs.