L’Iran confirme la mort du chef de la sécurité, Ali Larijani

Keystone-SDA

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a confirmé mardi soir la mort de son chef, Ali Larijani, un pilier du pouvoir iranien, qu'Israël avait annoncé plus tôt avoir tué.

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(Keystone-ATS) Ali Larijani a «obtenu la douce grâce du martyre», a affirmé le Conseil dans un communiqué. Il a ajouté qu’un autre de ses responsables, ainsi que le fils d’Ali Larijani et plusieurs gardes du corps, avaient aussi été tués «à l’aube».

Les obsèques d’Ali Larijani, ainsi que du général Gholamréza Soleimani, qui dirigeait la force paramilitaire Bassidj – également tué par Israël mardi matin – se tiendront mercredi à partir de 11h30 (suisses) dans le centre de Téhéran, avec celles des militaires de la frégate coulée par les Etats-Unis le 4 mars au large du Sri Lanka, ont indiqué les agences Fars et Tasnim.

Selon Fars, Ali Larijani a été visé par «des avions de combat américains et israéliens dans la maison de sa fille». Malgré cette perte «amère (…) la persévérance du peuple (…) et la conquête de la victoire finale rendront la situation encore plus amère pour les criminels sionistes», a réagi le président iranien Massoud Pezeshkian.