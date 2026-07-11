L’Iran dit avoir «tenu parole» sur l’accord de cessez-le-feu

Keystone-SDA

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L'Iran a affirmé samedi avoir "tenu parole" vis-à-vis des Etats-Unis depuis la signature d'un protocole d'accord de cessez-le-feu. Le président américain Donald Trump a répété vendredi, mais a accepté de continuer à discuter avec Téhéran.

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(Keystone-ATS) «Jusqu’à présent, l’Iran a tenu parole» , a écrit sur le réseau social X le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, ajoutant qu’il «ne peut y avoir de respect que lorsqu’il est mutuel».

Les affrontements ont repris mardi entre Iraniens et Américains. Les frappes échangées depuis par les deux ennemis ont été les plus importantes depuis la signature le 17 juin d’un protocole d’accord visant à trouver une fin définitive à la guerre déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l’Iran.

«La République islamique d’Iran nous a demandé de continuer ‘les discussions’. Nous avons accepté de le faire, mais les Etats-Unis leur ont signifié, en des termes sans équivoque, que le cessez-le-feu était terminé», a déclaré le président américain.

Ministre iranien à Oman

Téhéran «n’a fait aucune demande», a tenu à rectifier le porte-parole de la diplomatie iranienne, tout en annonçant que M. Araghchi se rendrait samedi à Oman pour évoquer le détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique au coeur du différend avec les Etats-Unis.

Téhéran autorise un seul couloir de navigation, le long de ses côtes, et exclut tout retour à la situation d’avant-guerre, quand le passage était gratuit dans ce détroit par lequel transitait en temps normal un cinquième du commerce mondial d’hydrocarbures.

Les Etats-Unis ont frappé l’Iran deux nuits consécutives après avoir imputé à Téhéran la responsabilité d’attaques contre trois navires commerciaux dans le détroit. En représailles, l’Iran a visé ses voisins du golfe Persique: le Koweït, où au moins une personne a été blessée, Bahreïn, ou encore le Qatar, un des médiateurs dans les efforts de règlement du conflit.

Ultimatum

Vendredi soir, Donald Trump a par ailleurs accusé Téhéran de vouloir le faire assassiner, promettant une nouvelle fois d’anéantir l’Iran si cela se produisait.

«Mille missiles sont pointés vers la République islamique d’Iran, prêts à être tirés, et des milliers d’autres suivront immédiatement si le gouvernement iranien met à exécution sa menace, proclamée aux quatre coins du globe, d’assassiner ou de tenter d’assassiner le président en exercice des États-Unis d’Amérique, c’est-à-dire moi», a écrit M. Trump sur son réseau social Truth Social.

«Les ordres ont déjà été donnés et l’armée américaine est prête, disposée et capable, pendant une période d’un an, susceptible d’être prolongée, de décimer et de détruire complètement toutes les régions d’Iran», a-t-il ajouté.

Selon les médias américains Axios et Politico, Washington a fait savoir à Téhéran qu’il lui donnait jusqu’à samedi pour s’engager publiquement à ne plus attaquer de navires dans le détroit d’Ormuz.

Washington a par ailleurs rétabli les sanctions économiques contre le pétrole iranien suspendues par le protocole d’accord du 17 juin, une «violation» du cessez-le-feu, a dénoncé samedi M. Araghchi.