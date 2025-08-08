La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’OMC améliore sa prévision du commerce mondial grâce à Trump

Keystone-SDA

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) anticipe une progression du commerce mondial de 0,9% pour cette année, mieux qu'attendu en avril. En raison des annonces de droits de douane de Donald Trump, les importations américaines ont bondi au premier trimestre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Et elles ont prix 11% au premier semestre par rapport à la même période l’année dernière, a précisé vendredi l’organisation à Genève. Les entreprises américaines se sont précipitées sur les marchandises de leurs partenaires étrangers avec l’incertitude liée à la situation après la pause de trois mois sur les tarifs décrétée par le président américain.

« Le commerce mondial a montré de la solidité » face aux perturbations, « y compris les augmentations de droits de douane récentes », a estimé la directrice générale de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala. « L’impact entier des récentes mesures tarifaires n’a toutefois pas encore eu lieu », selon elle.

En avril, au milieu de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, l’OMC parlait d’une contraction de 0,2% du commerce mondial pour cette année. Un effet correctif en raison des nouveaux tarifs est toutefois attendu pour le second semestre.

La trêve entre Washington et Pékin et certaines exceptions contribuent positivement. Mais les nouveaux droits de douane entrés en vigueur jeudi affecteront davantage les importations aux Etats-Unis. Celles-ci devraient reculer de 8,3%.

Asie en première place

Et la situation s’annonce désormais surtout difficile pour l’année prochaine, selon les économistes de l’OMC. La progression devrait s’établir à 1,8%, contre 2,5% estimés auparavant.

Autre explication pour cette année, la situation économique mondiale est plus favorable. La dépréciation du dollar devrait faciliter les conditions pour les pays en développement. Et la chute des prix du pétrole devrait soutenir la croissance dans les économies industrialisées, même si elle devrait diminuer la demande en importations dans les régions pétrolières.

Par région, l’Asie va continuer de porter le commerce mondial avec des exportations en augmentation de 4,9% et des importations qui vont progresser de 3,3%. Les exportations européennes devraient elles diminuer de 0,9%.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

