L’Ukraine revendique des attaques de drones contre des raffineries

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) L’Ukraine a revendiqué vendredi une attaque de drones contre plusieurs raffineries en Russie. Moscou affirme pour sa part avoir neutralisé pendant la nuit 114 drones ukrainiens ayant notamment visé le sud-ouest du pays, où une personne a été tuée.

“Dans la nuit du 21 juin, des drones ont attaqué les raffineries de pétrole d’Afipski, d’Ilski, de Krasnodar et d’Astrakhan”, quatre villes du sud-ouest de la Russie, a déclaré l’État-major ukrainien dans un communiqué.

En outre, Kiev a assuré avoir visé une “zone de stockage et de préparation” pour drones explosifs “Shahed-136/Geranium-2”, modèles utilisés par Moscou dans les attaques d’infrastructures énergétique ukrainiennes.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait affirmé avoir intercepté et détruit pendant la nuit 70 drones en Crimée annexée, 43 drones dans la région de Krasnodar et un drone dans celle de Volgograd.

L’armée russe a également dit avoir détruit six drones navals ukrainiens dans la partie nord-ouest de la mer Noire, selon la même source.

Un employé tué

Dans la région de Krasnodar, une attaque de drones a endommagé une chaudière près de la gare routière de Ioujny, a précisé pour sa part le gouverneur régional Véniamine Kondratiev, sur Telegram.

“A la suite de la chute des débris d’un drone, un employé de la chaudière a été tué”, a-t-il ajouté, dénonçant une “attaque massive du régime criminel de Kiev”.

Dans le district de Severski, plusieurs bâtiments administratifs d’une raffinerie de pétrole ont été endommagés, a ajouté M. Kondratiev.

L’Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis plus de deux ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes et en visant notamment des sites énergétiques. Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.

L’Ukraine est confrontée à des pénuries d’électricité du fait des attaques massives russes à répétition sur ses infrastructures énergétiques civiles.