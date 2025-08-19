La «reine de la kétamine» va plaider coupable aux Etats-Unis

Keystone-SDA

La femme soupçonnée d'avoir vendu la kétamine ayant tué la vedette de la série télévisée "Friends", Matthew Perry, va plaider coupable, a annoncé lundi le ministère américain de la justice. Elle est connue à Hollywood comme la "reine de la kétamine".

(Keystone-ATS) Actuellement en détention provisoire, cette Américano-Britannique de 42 ans risque jusqu’à 65 ans de prison dans le cadre de l’accord de plaider coupable, qui inclut plusieurs chefs d’accusation, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

«Elle assume la responsabilité de ses actes», a commenté auprès de l’AFP son avocat. Sa reconnaissance de culpabilité doit lui éviter un procès avec jury et conduire le parquet à abandonner certains des chefs d’accusation initialement retenus par les procureurs.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de «Friends» et suscité une pluie d’hommages à Hollywood. L’acteur, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série télévisée à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d’addiction.

Sucettes à la kétamine

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, et il est retombé dans l’addiction à l’automne 2023, selon l’enquête.

Outre la trafiquante présumée, quatre autres personnes sont poursuivies pour leur implication dans sa mort: l’assistant personnel de l’acteur, un intermédiaire et deux médecins accusés d’avoir consciemment exploité son addiction en le qualifiant de «crétin», selon des échanges de SMS. Tous ont déjà accepté de plaider coupable. La trafiquante présumée est la dernière à s’y résoudre.

Dans ce drame, son profil de fêtarde jet-setteuse, publiant sur Instagram des images de ses luxueux voyages, parfois en jet privé, et de ses bijoux clinquants, est depuis le départ sous les projecteurs. Selon l’enquête, elle a vendu des dizaines de doses de kétamine à Matthew Perry, dans des flacons non marqués.

Elle lui a aussi offert un échantillon pour qu’il puisse tester la marchandise avant achat. Et le dernier lot qu’elle lui a fourni était accompagné d’un petit cadeau: des sucettes à la kétamine.

Selon le parquet, la femme a immédiatement tenté de se couvrir après la mort de la vedette de «Friends». «Efface tous nos messages», ordonne-t-elle alors à son intermédiaire.

Lors d’une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, de la méthamphétamine, de la cocaïne, des flacons de Xanax et d’autres médicaments obtenus de manière illégale.