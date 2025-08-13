La BNS dévoile ses propositions de nouveaux billets de banque
La Banque nationale suisse (BNS) a publié mercredi les maquettes des nouveaux billets de banque. Un sondage public a été lancé pour départager les modèles divers et variés. Le choix final sera annoncé début 2026.
(Keystone-ATS) Douze propositions de séries ont été présentées en ligne pour un sondage d’opinion, effectué par un institut spécialisé, du 13 août au 7 septembre, rapporte un communiqué.
Les six meilleures, choisies par la population et par un jury de spécialistes externes, passeront une seconde phase de sélection portant notamment sur des aspects commerciaux.