La Chaux-de-Fonds: environ 200 personnes manifestent pour le climat

1 minute

(Keystone-ATS) Environ 200 personnes ont manifesté samedi en début d’après-midi à La Chaux-de-Fonds (NE) pour sensibiliser au dérèglement climatique à l’appel de la Grève pour l’avenir. Les manifestants, qui ont dû affronter un retour des conditions hivernales, se sont réunis sur la Place de la gare, avant de faire une boucle, via l’avenue Léopold-Robert.

Sur les pancartes, on pouvait lire “Faire fondre les dividendes, pas les glaciers” et “Au nom du pèze et du Saint Crédit, ils tueraient Terre et Mer!”, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

La manifestation était organisée à l’appel de la Grève pour l’avenir, la Grève du climat, le syndicat Unia, le POP, le PS, les Vert-e-s, SolidaritéS, Uniterre, le WWF, la Fédération libertaire des Montagnes, les Actions étudiantes durables et le restaurant social Ekir. Ce dernier avait préparé une soupe, à laquelle étaient conviés les manifestants dès midi.

La Grève pour l’avenir avait déjà organisé vendredi une discussion dans la cour de la Faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel sur la culpabilité individuelle et la crise climatique.