La Chine lance un vaisseau de secours vers ses astronautes

Keystone-SDA

La Chine a envoyé mardi un vaisseau inhabité vers sa station spatiale Tiangong en avance sur le calendrier pour donner à ses trois astronautes une possibilité de retour sûr dont ils étaient dépourvus.

2 minutes

(Keystone-ATS) La fusée Longue Marche-2F emportant le vaisseau Shenzhou-22 a décollé peu après midi (05h00 en Suisse) du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, selon les images de la télévision d’État CCTV.

Shenzhou-22 devait initialement être lancé avec un équipage en 2026. Mais le lancement a été avancé en raison de la détection d’une fissure sur la vitre de Shenzhou-20, amarré à la station. Ces dégâts, présumés avoir été causés par des impacts de microdébris spatiaux, présentaient un risque pour l’équipage lors du retour dans l’atmosphère terrestre.

Rare accroc

Les dommages avaient perturbé la dernière rotation d’équipage en date à bord de Tiangong en novembre. Le trio arrivé en avril était reparti vers la Terre avec une dizaine de jours de retard à bord du vaisseau Shenzhou-21 avec lequel un équipage était venu les relayer au début novembre, laissant ce dernier sans moyen de retour fiable.

Les trois astronautes à bord de la station, Zhang Lu, Wu Fei et Zhang Hongzhang, «travaillent normalement», a dit lundi l’agence spatiale chargée des vols habités.

Ce changement de calendrier constitue un rare accroc au programme spatial chinois habituellement bien huilé et qui vise à envoyer des Chinois sur la Lune d’ici à 2030. La Chine a injecté ces dernières décennies des milliards d’euros dans le secteur pour se hisser au niveau des Etats-Unis, de la Russie ou de l’Europe.