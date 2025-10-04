La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La citrouille la plus lourde de Suisse pèse 766 kilos

Keystone-SDA

La citrouille la plus lourde de Suisse pèse 766 kilos. C'est avec ce spécimen record que l'agriculteur Florian Isler, d'Esslingen (ZH), a remporté samedi à Jona (SG) le championnat suisse de pesage de citrouilles, avec la variété Squash.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il y a un an, Florian Isler avait déjà remporté la victoire avec un spécimen de 727,5 kilos. Cette année, il a également décroché la deuxième place avec la variété de courge Atlantic Giant, qui pèse 728,5 kilos, ont annoncé les organisateurs du concours samedi.

Sergio Lima Torres, de Konolfingen (BE), s’est classé troisième avec sa citrouille de 485,5 kilogrammes.

Le championnat suisse de pesée de citrouilles et de légumes a eu lieu pour la 12e fois.

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
