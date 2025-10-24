La Confédération reste vigilante face à la grippe aviaire

Keystone-SDA

La Confédération observe la situation avec vigilance après l'apparition d'une vague importante de grippe aviaire en Allemagne. Avec l'arrivée des oiseaux migrateurs, il faut s'attendre à ce que des cas se déclarent à nouveau en Suisse.

(Keystone-ATS) Si l’évolution de l’épizootie l’exige, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édictera des mesures de protection de la volaille domestique en collaboration avec les cantons, a indiqué l’office vendredi à Keystone-ATS.

L’objectif est d’empêcher les contacts entre les oiseaux sauvages et la volaille domestique.

Les éleveurs de volailles sont appelés à être vigilants et à signaler tout symptôme de maladie ou de décès.

En Allemagne, des cas de grippe aviaire ont été détectés jeudi soir dans le Land de Bade-Wurtemberg, frontalier de la Suisse. Selon les estimations de l’Institut Friedrich Loeffler (FLI), la propagation de la grippe aviaire parmi les grues a pris une ampleur jusqu’ici inconnue en Allemagne.