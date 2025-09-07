La construction de logements continue d’agiter Hermance

Keystone-SDA

Les habitants d'Hermance sont à nouveau appelés à se prononcer sur la construction de 32 logements par la commune. A la faveur d'un référendum, le crédit de 20 millions de francs pour les deux bâtiments, les aménagements extérieurs et des places de stationnement leur est soumis le 28 septembre.

3 minutes

(Keystone-ATS) En 2023, les Hermançois avaient accepté de justesse, par 50,71% de «oui», le crédit d’étude de 3,2 millions destiné à lancer le projet sur une parcelle située à l’entrée du village, occupée par un chalet habité, un parking de 110 places et une déchetterie. Déterminés, les opposants ont lancé un référendum contre le crédit de construction de 20,14 millions, approuvé par le délibératif en décembre.

A l’issue d’un concours d’architecture, le projet intitulé «Songe d’une nuit d’été» a été choisi pour son intégration à la topologie de la parcelle et à son environnement vert et boisé. Il prévoit la construction de deux bâtiments de trois étages, rez-de-chaussée compris, avec des appartements de trois à cinq pièces à loyers accessibles et destinés aux personnes qui ont un lien avec la commune.

Autorisations en force

Le crédit couvrira aussi les aménagements extérieurs, dont la plantation de 32 nouveaux arbres. En revanche, le parking souterrain de 133 places sera construit par la Fondation des parkings qui l’exploitera. Cette nouvelle contenance devrait être suffisante pour absorber les véhicules des habitants et des visiteurs durant la belle saison, sans être disproportionnée lors des périodes plus calmes, selon les autorités.

Les autorisations de démolition du chalet et de construction des bâtiments sont en force. Au niveau financier, la commune estime que l’investissement sera remboursé après dix ans. Et d’avertir: les 4 millions dépensés à ce jour pour ce projet, initié il y a 30 ans, seraient perdus en cas de vote négatif fin septembre.

Village classé

Les référendaires, qui veulent conserver le chalet et laisser la parcelle intacte, mettent en garde contre l’impact irréversible qu’auront les deux bâtiments de dix mètres de haut pour la vue générale sur un village classé d’importance nationale. Ils estiment que ce chantier, qui sera certainement plus long et coûteux que prévu en raison de la nature du sous-sol, présente un «risque pour les arbres existants et futurs.»

Les opposants considèrent aussi que le nombre de places de stationnement sera insuffisant. Selon eux, le problème de parking dans le village sera aggravé pendant les travaux, tandis que la commune assure avoir trouvé une solution transitoire. Ils estiment enfin qu’Hermance «sera endetté pour des décennies», en raison notamment des dépassements probables des coûts des travaux.