La COP32 sur le climat devrait avoir lieu en Ethiopie en 2027

Keystone-SDA

La 32e conférence de l'ONU sur le changement climatique (COP32), qui change de région chaque année, devrait être accueillie par l'Ethiopie en 2027. Les pays africains ont approuvé ce choix durant la COP actuelle au Brésil.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le groupe des pays africains «a choisi l’Ethiopie», a confirmé mardi à l’AFP Richard Muyungi, président du groupe des négociateurs africains, à Belem. La présidence brésilienne de la COP30 a confirmé à l’AFP le choix des pays africains.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

