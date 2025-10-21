La direction du Louvre défend la qualité des vitrines fracturées

Keystone-SDA

La direction du Louvre a défendu mardi la qualité des vitrines qui abritaient les joyaux dérobés dimanche dans la galerie d'Apollon. Elle réagissait à un article du Canard enchaîné qui affirme qu'elles sont "apparemment plus fragiles que les anciennes".

(Keystone-ATS) «Le musée du Louvre affirme que les vitrines installées en décembre 2019 représentaient un progrès considérable en termes de sécurité tant le degré d’obsolescence des anciens équipements était avéré et aurait mené, sans remplacement, à retirer les oeuvres de la vue du public», a déclaré la direction du grand musée à l’AFP.