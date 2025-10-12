La France a un nouveau gouvernement

Keystone-SDA

Le nouveau gouvernement français a été dévoilé dimanche soir par l'Élysée, alliant continuité et renouvellement. Cette équipe remaniée vise à stabiliser une scène politique fragilisée par les récentes tensions.

(Keystone-ATS) Le nouveau gouvernement français a été dévoilé dimanche soir: Laurent Nuñez est nommé ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin est reconduit à la Justice, tout comme Rachida Dati à la Culture, Roland Lescure à l’Economie, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères et Catherine Vautrin aux Armées.

Edouard Geffray, ex-directeur de l’Enseignement scolaire, succède à l’Education nationale à l’ex-Première ministre Elisabeth Borne, qui sort donc du gouvernement.

Plusieurs personnes de la société civile

Plusieurs personnes de la société civile font aussi leur entrée à l’exécutif. L’ex-PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a été nommé au Travail et la présidente du WWF France Monique Barbut à la Transition écologique.

Annie Genevard est reconduite à l’Agriculture, Serge Papin, ex-PDG de Système U, est nommé aux PME. Manuel Valls remplacé par la députée Horizons Naïma Moutchou aux Outre-mer.

Il s’agit d’un «gouvernement de mission nommé pour donner un budget à la France», a expliqué Sébastien Lecornu peu après l’annonce.