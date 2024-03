La place du Marché à La Chaux-de-Fonds va changer en profondeur

(Keystone-ATS) La place du Marché, à La Chaux-de-Fonds (NE), sera en chantier dès le 2 avril pour permettre de réaliser des travaux d’envergure et de se transformer en un lieu piéton d’ici à l’automne. Le traditionnel marché bihebdomadaire sera déplacé sur les places de la Carmagnole et de l’Hôtel-de-Ville pendant l’opération.

“Les travaux prévus sont conséquents au niveau de la réfection du sous-sol et de l’enrobé”, a indiqué vendredi la Ville. Du chauffage à distance sera aussi installé.

“S’agissant d’un chantier conséquent au cœur de la ville, impactant plusieurs commerces, la Ville souhaite que tout soit mis en œuvre pour que les travaux soient rapidement et efficacement réalisés afin de ne déranger que de manière très limitée la population et les acteurs économiques”, a ajouté la Métropole horlogère.

La Ville a rappelé les différentes démarches de concertation et de communication, qui ont suivi le vote d’un crédit pour les travaux et le principe de la piétonnisation par le Conseil général en octobre 2020. La piétonnisation de cette place et la politique de stationnement, qui sera soumise au vote le 9 juin, sont des sujets de mécontentement à La Chaux-de-Fonds.

La Métropole horlogère a expliqué que le stationnement sera supprimé sur l’entier de la place, mais les accès des commerces seront garantis pour les livraisons pendant toute la durée des travaux. L’accès piéton sera également assuré pour chaque entrée de commerce ou établissement public.

Livraisons à vélo

La Ville entend également soutenir “de manière plus affirmée” les livraisons à vélo, effectuées par la coopérative La Cyclone auprès des commerces du secteur. Le soutien financier de la Ville à cette démarche se renforcera durant les mois de juin, juillet et août.

Une aide financière a aussi été octroyée à la toute nouvelle association des Jeudredis Bleus qui propose de fédérer les établissements publics et les commerces du secteur de la Place du Marché afin d’organiser des événements mensuels pour leur clientèle et l’animation du quartier Six-Pompes, Marché, Carmagnole.