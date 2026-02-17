La population active occupée avance au quatrième trimestre

Le nombre d'actifs occupés en Suisse a augmenté de 0,1% sur un an au quatrième trimestre, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Durant la même période, le taux de chômage au sens du Bureau international du Travail (BIT) a augmenté, passant de 4,4% à 5,0%.

(Keystone-ATS) Entre octobre et fin décembre, la Suisse comptait 5,4 millions de personnes actives occupées, indique l’enquête suisse sur la population active (ESPA) de l’OFS publiée jeudi.

Le nombre d’actifs occupés en équivalents plein temps (EPT) a augmenté de 0,1% en glissement annuel. Par rapport au troisième trimestre, le nombre d’actifs occupés et celui d’EPT est resté stable, à 5,4 et 4,5 millions respectivement, après correction des variations saisonnières.

Le nombre d’actifs occupés chez les personnes de nationalité étrangère a atteint 1,9 (+1,8%), tandis qu’il a diminué chez les personnes de nationalité suisse (-0,8%, à 3,5 millions).

Parmi les actifs occupés étrangers, l’évolution a été de -4,7% chez les titulaires d’une autorisation de courte durée (livret L, depuis moins de 12 mois en Suisse), de +4,0% chez les titulaires d’une autorisation de séjour (livret B ou L, en Suisse depuis 12 mois ou plus), de +1,2% chez les titulaires d’une autorisation frontalière (livret G) et de +0,5% chez les titulaires d’une autorisation d’établissement (livret C).

Les 50-64 ans davantage touchés par le chômage

La Suisse comptait 256’000 personnes au chômage selon la définition du BIT au quatrième trimestre, soit 31’000 de plus sur un an.

Par rapport au trimestre précédent, le taux de chômage a avancé de 0,6 point de pourcentage, passant de 4,4% à 5,0%, après correction des variations saisonnières. Le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) au sens du BIT a aussi crû sur un an, de 8,3% à 8,9%.

Sur un an, ce sont les personnes âgées de 50 à 64 ans qui affichent la variation du taux de chômage la plus élevée, de 3,3% à 4,1%, alors que chez les 25-49 ans il est passé de 4,4% à 4,9%.

Chez les homme ce taux est passé de 4,1 à 4,8%, et chez les femmes de 4,6 à 5,1%.

Il a également augmenté de 3,1% à 3,6% chez les personnes de nationalité suisse et de 7,4% à 8,2% chez celles de nationalité étrangère. Il concernait 6,7% des ressortissants de l’UE/AELE et 11,8% des personnes venues de pays tiers.

Quant aux chômeurs de longue durée (un an ou plus), ils étaient 88’000, soit 11’000 de plus qu’au dernier trimestre 2024. Leur part dans l’ensemble des chômeurs s’est vu haussée de 34,4% à 34,5%. La durée médiane du chômage s’est par ailleurs réduite, passant de 221 à 199 jours.

La part de la population active occupée travaillant à temps partiel s’élevait quant à elle à 38,6% à 1,898 million de personnes, soit un recul de 13’000 individus.