La précieuse glace de l’Antarctique arrivera à Berne cet été

Keystone-SDA

Des scientifiques de l'Université de Berne attendent un trésor unique en son genre en août: des éléments de la plus ancienne carotte de glace jamais extraite de l'Antarctique. Elle contient des données qui remontent au moins à 1,2 million d'années.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le précédent record était de 800’000 ans. Hubertus Fischer, qui dirige les recherches suisses, suppose que les données contenues dans la nouvelle carotte remontent même un peu plus loin que prévu, a-t-il déclaré mercredi devant les médias. Mais seules des analyses plus précises le montreront. Au total, la carotte mesure 2,8 kilomètres de long.

Chaque mètre de la carotte de glace contient environ 13’000 ans d’histoire climatique, selon le Pr Fischer. Dans le laboratoire de l’Université de Berne, les scientifiques analyseront des gaz tels que le CO2 et le méthane contenus dans la glace afin d’obtenir des informations sur le climat à cette époque.

La précision est de mise, a déclaré Hubertus Fischer. « Nous sommes très méticuleux sur ce point », a ajouté le chercheur. D’autres parties de la glace seront analysées par d’autres universités en Europe.

Leur travail pourrait contribuer à déchiffrer une grande énigme de l’histoire climatique de notre planète. En effet, à cette époque, il y a environ 1,2 million d’années, les cycles glaciaires se sont soudain considérablement ralentis, passant de 41’000 à 100’000 ans. Les scientifiques tenteront de comprendre pourquoi.

Un long chemin vers l’Europe

Pour l’instant, la glace se trouve encore en Antarctique. Elle sera bientôt chargée dans des conteneurs réfrigérés sur un navire de recherche italien qui l’emmènera en Europe. Les carottes sont refroidies à moins 50 degrés.

Une fois en Europe, les éléments de la carotte seront d’abord transportés par camion à Bremerhaven (D), où les premières analyses seront effectuées avant qu’ils ne soient sciés et distribués aux universités.

A Berne, les chercheurs analyseront la glace à l’aide d’une nouvelle technique laser développée en collaboration avec le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa). Cette technique permet de mesurer les gaz à effet de serre dans la glace avec la plus grande précision, selon Hubertus Fischer. Enfin, la glace sera sublimée, c’est-à-dire amenée à l’état gazeux, pour les mesures effectuées à Berne.

« Fêté chaque étape »

La carotte de glace a été récupérée avec succès au début de l’année. Pour les scientifiques, c’est un grand soulagement : « Nous avons fêté chaque étape », a commenté Barbara Seth, de l’Université de Berne, qui a participé aux forages en Antarctique, lors d’une retransmission en direct depuis l’Antarctique.

Les scientifiques ont travaillé en équipe, ce qui leur a permis de forer 16 heures par jour, et ce par un froid glacial. Le trou de forage était surmonté d’une tente dans laquelle régnaient des températures de moins 25 degrés, a-t-elle précisé.

Coordonné par l’Institut des sciences polaires du Conseil national de la recherche italien, le projet « Beyond EPICA – Oldest Ice » (BE-OIC), est financé par la Commission européenne. Le forage a été réalisé sur le site isolé de Little Dome C en Antarctique par une équipe représentant douze instituts de recherche de dix pays européens. Le projet a coûté environ 30 millions d’euros.