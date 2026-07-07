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La production industrielle allemande confirme sa reprise en mai

Keystone-SDA

La production industrielle a progressé de 0,9% en mai en Allemagne, selon des données provisoires publiées mardi, meilleures qu'attendu par les analystes, qui confirment la reprise progressive de cet important secteur de la première économie européenne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le consensus d’analystes interrogés par Factset tablaient sur une hausse moindre de 0,3%.

En avril, la production industrielle n’a progressé que de 0,2% comparé au mois précédent, selon des chiffres révisés par l’institut allemand des statistiques, Destatis, qui avait fait initialement état d’une augmentation de 0,4%.

«La reprise progressive de l’industrie se poursuit. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle si l’on considère que ces chiffres ont été recueillis pendant la période de la guerre avec l’Iran, lorsque l’incertitude était particulièrement forte», a commenté Jens-Oliver Niklasch, économiste senior de LBBW. «Pour le deuxième trimestre, les données récoltées pour le moment sont un peu meilleures qu’anticipé jusqu’ici», a-t-il ajouté.

«Une production industrielle étonnamment robuste dissipe les craintes de récession, tandis que l’optimisme revient progressivement dans la plus grande économie de la zone euro», note de son côté Carsten Brzeski, économiste chez ING.

L’évolution positive de la production en mai est essentiellement à attribuer à la croissance de l’industrie automobile –pilier pourtant en difficulté de l’industrie allemande–(+3,6%), ainsi que dans une moindre mesure celle du bâtiment (+0,9 %), a indiqué Destatis.

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