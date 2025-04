La Suisse conclut un accord de libre-échange avec la Malaisie

Keystone-SDA

Dans un contexte d'incertitude mondiale due à la politique américaine, la Suisse élargit la liste de ses partenaires commerciaux. Avec l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont elle fait partie, elle a conclu un accord de libre-échange avec la Malaisie.

(Keystone-ATS) Dans un tweet publié vendredi sur X, le ministre de l’économie Guy Parmelin s’est félicité de ce nouvel accord. Ce dernier « renforcera nos relations commerciales, offrira un marché amélioré à nos entreprises et des garanties fortes en matière de protection de l’environnement et des droits des travailleurs ».

La secrétaire d’Etat à l’économie Helene Budliger Artieda a aussi salué la conclusion de l’accord. « La Suisse continue de renforcer son réseau commercial mondial. La Malaisie, la cinquième plus grande économie en Asie du sud-est, offre des opportunités palpitantes pour les entreprises suisses », a-t-elle écrit.

L’AELE est une organisation intergouvernementale qui regroupe la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Elle a conclu il y a un peu plus d’un an un accord avec l’Inde.