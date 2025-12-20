Quand les Helvètes rêvaient d’ailleurs

Une vue en noir et blanc des ruines d’Avenches pour symboliser le retour à la case départ des Helvètes migrants de 58 avant notre ère. Site et Musée romain d’Avenches © Yves André

La France abrite la plus grande communauté de Suisses de l’étranger. Mais cet attrait pour l’Hexagone ne date pas d’hier. Le Musée romain d’Avenches revient sur un projet de migration de masse des Helvètes vers la côte atlantique.

Tout le monde connaît Jules César. Ce que l’on sait moins, c’est que l’entrée de ce général romain dans le panthéon des grands conquérants est intimement liée à l’histoire de la Suisse. César avait en effet saisi le prétexte de la migration des Helvètes pour intervenir en Gaule, prélude à sa plus célèbre campagne militaire.

Installés sur le Plateau suisse, les Helvètes souhaitent alors s’établir en Saintonge, au sud-ouest de la France, afin d’échapper à la pression des Germains. Selon la description qu’en fait César dans le premier livre de La Guerre des Gaules, 368’000 Helvètes prennent le chemin de l’exil après avoir incendié leurs villages et leurs récoltes pour s’empêcher toute idée de retour. Mais ils sont écrasés par l’armée romaine à Bibracte (Bourgogne) et les survivants sont contraints de rentrer chez eux sous contrôle romain.

Plus Histoire Sur les traces de la Suisse celtique Ce contenu a été publié sur Des fouilles archéologiques livrent une nouvelle vision de la vie de «nos ancêtres les Gaulois». lire plus Sur les traces de la Suisse celtique

Pas de traces matérielles

Hormis une brève évocation de ce projet de migration par Cicéron, La Guerre des Gaules est la seule source historique qui relate cet événement datant de 58 avant notre ère. Une description forcément partiale, puisqu’elle émane du protagoniste, et qui laisse de larges zones d’ombre, notamment sur l’itinéraire exact de cette migration de masse.

Et l’archéologie ne peut rien pour pallier ce manque de sources écrites. Les archéologues n’ont trouvé aucune trace matérielle de ce déplacement et même la localisation de la bataille de Bibracte fait l’objet de controverses parmi les spécialistes.

Pour son exposition temporaire, le Musée romain d’Avenches a toutefois trouvé le moyen de contourner ce problème. Le sujet est abordé par le biais d’une exposition photographique.

«Nous avons été approchés par le photographe neuchâtelois Yves André, explique Denis Genequand, directeur des Site et Musée romains d’AvenchesLien externe. C’était une proposition extrêmement intéressante, car la photographie est une manière de matérialiser cette migration qui n’a pratiquement pas laissé de traces.»

En trois chapitres

Sur la base du récit de César et après avoir consulté des spécialistes, le photographe Yves André a cheminé sur l’itinéraire plausible que les Helvètes auraient pu emprunter entre la Suisse et la Bourgogne.

Une large place est laissée à l’interprétation. «Nous avons peu de points d’ancrage précis: un départ depuis le Plateau suisse, un passage par Genève et vraisemblablement par le défilé de l’Écluse, à une vingtaine de kilomètres en aval de Genève. Pour le reste, le texte de César ne fait pas mention de lieux précis; ce ne sont que des hypothèses», déclare Denis Genequand.

«Par ailleurs, s’ils étaient aussi nombreux que César le dit, il faut imaginer des convois séparés et avec des groupes empruntant des itinéraires différents. Les Helvètes ne sont pas forcément tous passés par le même endroit dans un convoi étalé sur des dizaines et des dizaines de kilomètres», ajoute le directeur.

Pour le voyage aller, les photos vont toujours par paire, avec une première vue qui montre un paysage relativement préservé et une seconde qui présente le même lieu, mais avec une marque plus forte de la présence humaine. Site et Musée romain d’Avenches © Yves André

Quant à l’itinéraire photographique, il se structure en trois chapitres. Une première série de clichés illustre la migration vers la Gaule. Il s’agit de petites photos en couleur présentées par paires: la première montre un paysage relativement préservé tel que les Helvètes auraient pu le voir, avec souvent un élément évoquant le déplacement (un chemin, un cours d’eau). La seconde présente une vue du même lieu, mais résolument moderne avec une présence humaine marquée.

La seconde série illustre le voyage du retour, depuis la Bourgogne vers le Plateau suisse, via les cols jurassiens. Ces photos sont plus grandes et en noir et blanc, pour souligner le caractère morose du retour forcé après la défaite. Enfin, au centre de l’exposition, on découvre huit très grandes photos en couleur de la Saintonge, afin d’évoquer ce qu’aurait pu être cette «Helvétie rêvée».

L’affiche de l’exposition met en avant ce qu’aurait pu être l’«Helvétie au bord de l’eau», sur les rives de l’Atlantique. Site et Musée romain d’Avenches © Yves André

Nos ancêtres les… Bavarois

Les photos sont accompagnées de textes scientifiques qui expliquent le contexte historique et de passages d’une fiction inspirée de ces événements, racontant l’histoire d’une jeune femme qui suit la migration de sa communauté et poursuit seule vers l’Ouest après la défaite.

L’exposition interroge aussi la notion d’identité et rappelle que les migrations ont toujours façonné l’Histoire. «J’en tire un parallèle avec la situation des migrants et migrantes qui tentent d’échapper à des conditions de vie difficiles dans leurs pays, écrit le photographe Yves André dans le catalogue. Avec ce projet, je souhaite apporter une vision différente de l’origine de la Suisse qui devrait permettre une meilleure compréhension du phénomène des migrations.»

«C’est une manière de montrer que les populations que nous avons actuellement en Europe n’ont jamais été définitivement fixées à un endroit, déclare pour sa part Denis Genequand. Cette exposition est une manière de mettre en perspective ces mouvements de population.» Le directeur du musée souligne que les recherches archéologiques récentes montrent que les Helvètes, que le récit historique du XIXe siècle a érigés en ancêtres des Suisses, venaient de Bavière.

Plus La Suisse insolite Les Helvètes valaient mieux que leur réputation Ce contenu a été publié sur La recherche suisse corrige les écrits de César et présente les Helvètes sous un jour nouveau: sedentaires et dotés d’un réseau solide plutôt que guerriers nomades. lire plus Les Helvètes valaient mieux que leur réputation

«Ils arrivent vraisemblablement entre 100 et 80 avant notre ère, déclare Denis Genequand. Et à peine quelques décennies plus tard, à l’étroit sur le Plateau suisse et menacés par les Germains, ils décident de repartir. Ces ancêtres de la Confédération helvétique, que l’on pense être là de manière immuable, sont des groupes qui se sont déplacés et les mouvements de population que l’on voit de nos jours sont des prolongations de mouvements qui ont toujours eu lieu.»

Le catalogue S’il ne vous est pas possible de vous rendre au Musée romain d’Avenches, l’ensemble des photos et les textes sont rassemblés dans le catalogue de l’exposition temporaire: Paysages de la migration des Helvètes en 58 avant notre ère, à commander iciLien externe.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

