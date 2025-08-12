La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Suisse sera représentée par « Heldin » aux Oscars

Keystone-SDA

"Heldin" ("En première ligne") de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse partira en lice pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. L'annonce a été faite mardi par l’Office fédéral de la culture (OFC).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La publication de la sélection finale des nominations en décembre permettra de savoir si « Heldin » sera retenue dans le cercle restreint des films candidats à un Oscar, écrit l’OFC dans un communiqué.

Le Jury a donc préféré le film de Petra Volpe à celui du Vaudois Lionel Baier (« La cache ») et celui de la Tessinoise Denise Fernandes (Hanami »). Le jury a motivé son choix en expliquant que « Heldin » est un drame captivant de bout en bout et que Petra Volpe a su placer son héroïne au « coeur de son récit ».

Présenté en première mondiale à la Berlinale, le film rend hommage au personnel soignant. Il suit un service de chirurgie en sous-effectif d’un hôpital suisse.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision