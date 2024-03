La Thaïlande s’entiche d’un buffle géant à plus de 400’000 francs

(Keystone-ATS) Rôle dans une série TV, rendez-vous avec le Premier ministre: Ko, un buffle d’eau de 1,5 tonne, est devenu une célébrité en Thaïlande après avoir été récemment vendu au prix record de 18 millions de bahts, soit quelque 460.000 euros.

Le volumineux bovin, de son nom complet Ko Muang Phet, était connu dans les cercles agricoles thaïlandais en tant qu’animal de reproduction. Mais c’est sa vente à prix d’or la semaine dernière qui a assis sa célébrité.

Haut de 1,8 mètre, cet albinos de quatre ans originaire de la province occidentale de Phetchaburi pèse environ trois fois plus que la moyenne de ses congénères.

Ko est déjà devenu une vedette télévisée, apparaissant dans un épisode du très populaire feuilleton “Sound From The Field Of Love”. Il a eu les honneurs d’une réception au siège du gouvernement mercredi, où le Premier ministre Srettha Thavisin, 1,92 mètre, a posé à ses côtés.

“Je ne savais pas que nous avions de si beaux buffles”, a déclaré Srettha aux journalistes rassemblés, tapotant avec précaution sur l’une des énormes cornes incurvées de la créature. L’Association des éleveurs de buffles a demandé au gouvernement de promouvoir ces animaux comme outil de “soft power”, a-t-il expliqué sur X.

Robustes et fiables

Les buffles d’eau, appelés aussi buffles sauvages d’Asie, sont omniprésents dans la campagne thaïlandaise. Ils sont appréciés en tant qu’animaux de ferme robustes et fiables, et les spécimens albinos sont particulièrement précieux en raison de leur rareté.

L’année dernière, un agriculteur de la province de Phitsanulok (nord), a, selon des médias, vendu son taureau de 1,4 tonne pour plus de 1,3 million de francs.

“Les Thaïlandais étaient autrefois proches de l’agriculture et des buffles, mais notre mode de vie actuel nous en a éloignés”, a déclaré Jintanat Limtongkul, le propriétaire de Ko, à la presse au siège du gouvernement.

Il s’est engagé à amener quatre buffles géants à la rencontre des touristes à Khao San Road, haut lieu de la vie nocturne à Bangkok, le mois prochain pour Songkran. Lors de cette fête qui célèbre le nouvel an thaï, des milliers de fêtards déferlent dans les rues et se livrent à des batailles géantes de pistolets à eau.