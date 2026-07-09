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La vague de chaleur frappe durement les hérissons

Keystone-SDA

L'association Pro Hérisson tire la sonnette d'alarme face à la chaleur et la sécheresse persistantes. De nombreux centres d'accueil pour hérissons signalent un nombre exceptionnellement élevé de jeunes orphelins et de mères affaiblies.

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(Keystone-ATS) Une enquête menée auprès de centres d’accueil pour hérissons en Suisse et à l’étranger a confirmé cette situation préoccupante, a annoncé jeudi l’association Pro Hérisson. Selon cette enquête, le nombre de hérissons affaiblis, déshydratés ou à moitié affamés menés dans ces refuges a nettement augmenté. L’organisation estime qu’il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg et que de nombreux animaux meurent sans être repérés.

Les causes exactes de cette évolution font actuellement l’objet d’une enquête. Il est toutefois «certain que la chaleur et la sécheresse actuelles aggravent la situation des hérissons».

L’association appelle donc la population à venir en aide aux hérissons. Tout récipient plat contenant de l’eau fraîche placé à l’ombre peut être utile. Un apport alimentaire adapté peut également s’avérer décisif pour les hérissons affaiblis et allaitants. À long terme, les jardins naturels restent l’aide principale pour les hérissons, selon l’association. En cas de doute, il convient de contacter un centre de soins.

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