La ville de Berne se prépare pour l’Euro féminin

Keystone-SDA

A moins d'un mois du coup d'envoi de l'Euro féminin en Suisse (2 au 27 juillet), la ville de Berne règle les derniers préparatifs. Une fan zone sera installée sur la Place fédérale, alors que certaines rues du centre-ville seront dédiées à cette grande fête du ballon rond.

3 minutes

(Keystone-ATS) Une signalétique spécifique guidera les visiteurs vers la fan zone et jusqu’au stade du Wankdorf, indique jeudi la ville de Berne dans un communiqué.

Un événement de cette ampleur nécessite une communication active, tant vis-à-vis des visiteurs que des habitants de la ville. Ainsi, en plus de son office du tourisme situé à la gare, Bern Welcome tiendra un point d’informations supplémentaire sur la place fédérale. L’organisation bénéficiera pour ce faire du soutien de bénévoles.

De leur côté, les cortèges de supporters seront organisés par les fédérations concernées. La ville de Berne est actuellement en contact avec les fédération de football suisse, portugaise, espagnole et islandaise.

Les 3 et 11 juillet – pour Espagne-Portugal et Italie-Espagne – les fans partiront de la Viktoriaplatz et passeront par le quartier de Breitenrain pour rejoindre le stade. Le 6 juillet – jour du match Suisse-Islande – et le 18 juillet pour les quarts de finale, le cortège partira de la Place fédérale et traversera la vieille ville, le pont Nydegg puis l’Aargauerstalden pour rallier le Wankdorf.

Transports publics privilégiés

Il est non seulement important, pour la ville de Berne, que la fête soit accessible à tous, mais aussi que les informations les plus diverses puissent être comprises par l’ensemble des visiteurs. Elles seront donc disponibles dans des termes simples et également en ligne, explique la maire Marieke Kruit, citée dans le communiqué.

Les visiteurs sont encouragés à emprunter autant que possible les transports publics. Les jours de match, des casiers, un parking à vélos et un espace surveillé pour les poussettes seront disponibles au stade.

Les spectateurs en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant, devront transiter par la gare centrale de Berne. En effet, celle du Wankdorf ne leur garantit pas une accessibilité idéale.

Marché maintenu

La Place fédérale et la Waisenhausplatz seront librement accessibles pendant l’Euro. Comme de coutume lors de grands événements, et conformément au plan de sécurité de la ville, elles seront protégées au moyen d’éléments mobiles en béton.

La situation sécuritaire fera l’objet d’une évaluation quotidienne tout au long du mois de juillet afin que les mesures puissent être ajustées en cas de besoin. En plus des policiers déployés dans l’espace public, une « awareness-team », installée pour l’occasion, aura pour but de répondre aux questions des visiteurs.

La ville précise enfin que tout sera mis en oeuvre pour que les marchés puissent se dérouler comme d’habitude sur la Place fédérale, la Bärenplatz et la Waisenhausplatz.