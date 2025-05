La Ville de Genève crée une patrouille des parcs

Keystone-SDA

Les parcs de la Ville de Genève sont désormais sous la surveillance de quatre gardiens. Ces fonctionnaires ont pour mission de prévenir les incivilités dans les espaces verts et de sensibiliser la population à la préservation des lieux, a annoncé la Municipalité mardi.

(Keystone-ATS) La Ville de Genève a reçu de nombreuses plaintes concernant des comportements inappropriés dans les parcs. Un ne ramasse pas les déjections de son chien, un autre fait un barbecue au milieu de la pelouse, un groupe écoute de la musique trop fort, des débris de verre sont abandonnés sur une place de jeux.

L’équipe de gardiens – deux hommes et deux femmes – est chargée de rappeler les règles de bienséance à suivre, afin que les parcs continuent d’être des lieux de détente et de loisirs pour tout le monde. Les gardiens, vêtus de leur uniforme vert et jaune, se déplacent à vélo électrique ou à pied, par équipe de deux ou de quatre.

Leur présence « bienveillante » vise à empêcher l’apparition de conflits et à rappeler les règles de respect mutuel à cultiver dans les parcs, tant pour le bien-être de la population que pour la biodiversité qui s’y développe, a relevé le conseiller administratif de la Ville de Genève Alfonso Gomez, dans un communiqué.