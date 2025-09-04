La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lancement d’une prospection géothermique dans le Nord vaudois

Keystone-SDA

Comme ailleurs en Suisse, le Nord vaudois accueille à son tour une vaste campagne de prospection géothermique. Cette recherche en surface, nommée GéothermY, va se déployer dans 29 communes de la région d'Yverdon-les-Bains et sur près de 100 km2.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Jusqu’à la fin septembre, une première phase va permettre d’identifier les emplacements des capteurs (géophones). Au nombre de 20’000, ceux-ci seront ensuite installés sur le terrain. Puis, dès le 20 octobre, des camions vibreurs passeront pour acquérir les données.

«Il s’agit d’établir une cartographie en trois dimensions du sous-sol. Elle visera à mieux connaître nos ressources géothermales, mais aussi simplement en eau», a indiqué jeudi devant la presse Pierre-Alain Kreutschy, directeur d’Y-CAD, l’une des trois sociétés avec Orllati Real Estate et MalmEnergie Naturelle à l’origine du projet et réunies dans le consortium YOM.

Réputées pour ses bains thermaux, Yverdon et sa région sont connues «depuis l’Antiquité» pour cacher des sources d’eau chaude. Reste à savoir où exactement: «Notre objectif est de trouver des cibles potentielles», a continué le responsable.

Pour l’heure, il n’est pas question de parler de forage. Cela interviendra, si les données récoltées s’avèrent intéressantes, dans un second temps. Et en tout cas «pas avant 2028», a précisé David Polasek d’Hydro-Geo Environnement.

Avis de passage

Le consortium YOM va informer la population à travers différents canaux, notamment via un avis de passage aux ménages des 29 communes. Les habitants – entre 30’000 et 40’000 personnes sont concernées – connaîtront ainsi le passage des camions vibreurs.

Ceux-ci circuleront durant deux semaines et demie dans la région, de 20h00 à 05h00 du matin. Leurs vibrations ne représentent aucun danger pour les habitations et la gêne occasionnée pour les habitants est estimée à environ cinq minutes, a assuré M. Polasek.

Le consortium demande aussi à la population de ne pas déplacer les géophones, ce qui nuirait à la qualité des recherches. «Les données, qui seront mises à disposition du public après deux ans, seront utiles à toute la collectivité. C’est une grande opportunité pour la région de connaître son sous-sol», a remarqué M. Kreutschy.

Le coût de la prospection se monte à 7,6 millions de francs, financés à hauteur de 60% par l’Office fédéral de l’énergie, le reste étant pris en charge par les trois sociétés du consortium.

Trois forages vaudois jusqu’ici

Plusieurs autres campagnes de prospection géothermique ont déjà eu lieu dans le canton de Vaud, notamment début 2025 sur la Côte et dans la région lausannoise. Après le Nord vaudois, une prospection devrait aussi avoir lieu dans la Broye.

Selon l’Etat de Vaud, la géothermie hydrothermale pourrait fournir un quart des besoins de chaleur du canton. Le Conseil d’Etat table sur la construction d’environ 20 sites de production géothermique d’ici à 2050.

A ce jour, trois forages profonds ont déjà été réalisés sur le territoire cantonal: à Lavey-les-Bains, Montagny-près-Yverdon et Vinzel. Tous se sont soldés par un demi-échec. Les deux premiers ont été interrompus à cause d’un débit trop faible et celui de Vinzel en raison d’une eau pas assez chaude.

