Lancement de la saison 2025 du Village lacustre de Gletterens (FR)

Keystone-SDA

Le Village lacustre de Gletterens (FR), au bord du lac de Neuchâtel, inaugure ce dimanche sa saison 2025, sur le thème des migrations préhistoriques, de 13h00 à 16h00. Des ateliers, des démonstrations ainsi qu’une table ronde figurent au programme.

(Keystone-ATS) Le village, site archéologique expérimental unique en Suisse, ouvre sa nouvelle saison autour d’un thème d’une « brûlante » actualité: les migrations. Le fil rouge sera décliné tout au long de l’année via ateliers, conférences et reconstitutions, en résonance avec les grands mouvements humains de la Préhistoire, ont indiqué les organisateurs.

Les rives du lac de Neuchâtel ne sont pas restées à l’écart des grandes dynamiques préhistoriques. Le site d’Auvernier-Port (NE) témoigne d’une cohabitation entre chasseurs-cueilleurs et premiers agriculteurs. A Concise (VD), des niveaux d’occupation successifs montrent comment techniques, objets et styles se transforment sans rupture brutale.

Jusqu’à Sion

Un peu plus loin, sur le site du Petit-Chasseur à Sion, des tombes collectives sont vidangées et réutilisées par les porteurs du campaniforme. Ces exemples archéologiques montrent combien les migrations, loin d’être de simples déplacements, sont des processus complexes de rencontre, d’adaptation et de transformation, précise le communiqué.

« Les migrations ont façonné les paysages culturels et biologiques depuis des millénaires », rappelle l’institution. En revenant aux origines de ces mouvements, le Village lacustre propose non seulement de découvrir le quotidien des lointains ancêtres, mais aussi d’ouvrir une « réflexion sensible » sur les dynamiques migratoires d’hier à aujourd’hui.

cf-village-lacustre.ch