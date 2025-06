Lausanne: plus de 100 activités gratuites et ouvertes à tous

Keystone-SDA

Du 23 juin au 21 septembre 2025, la Ville de Lausanne lance la 6e édition de son programme "Eté sportif". Plus de 100 activités gratuites et ouvertes à toutes et tous sont proposées. La population pourra pratiquer de la zumba, du yoga, du pilate, du nordic walking ou encore de l'aquagym. De leur côté, les seniors bénéficieront de cours adaptés.

(Keystone-ATS) Le programme 2025 s’enrichit de cours de condition physique et de belly dance, ainsi que d’initiations pour découvrir les possibilités offertes par les deux premiers bancs actifs installés à Lausanne, a indiqué vendredi la Ville dans un communiqué. L’an passé, plus de 1300 personnes avaient participé à ce programme estival.

Le public pourra suivre un cours chaque jour durant trois mois, dans un parc ou un espace public de la ville. Quelle que soit l’activité choisie, des spécialistes guident les participants dans leurs exercices. Certains cours nécessitent une inscription en ligne, précise la Municipalité lausannoise.

En plus des initiations aux bancs actifs, les seniors bénéficient d’une attention particulière avec les cours « Seniors en forme », organisés quatre fois par semaine dans plusieurs parcs de la ville (Valency, Milan, Bossons, promenade J.-J. Mercier). Ces séances ne nécessitent pas d’inscription préalable.

« Avec cette offre gratuite, nous souhaitons rappeler que l’espace public est un formidable terrain de sport, accessible en tout temps et à tout le monde. En plus des infrastructures sportives en libre-accès, la population peut également bénéficier de matériel de sport et de loisirs en libre-service, grâce aux 30 stations connectées que nous avons installées sur l’ensemble du territoire communal», explique Emilie Moeschler, municipale des sports.

www.lausanne.ch/ete-sportif