Lausanne veut assainir 23 bâtiments pour 48 millions de francs

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne veut investir 48,4 millions de francs supplémentaires pour l'assainissement énergétique de 23 bâtiments. Ce crédit, qui s'ajoute aux 143 millions déjà investis dans l'assainissement pour la législature 2021-2026, doit encore être approuvé par le Conseil communal.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce deuxième lot de bâtiments à assainir comprend 23 immeubles, lesquels regroupent 73 logements, 13 unités administratives (bureaux, garderies, bâtiments publics) et deux établissements publics, précise jeudi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Le crédit comprend des travaux d’isolation permettant jusqu’à 56% de réduction des besoins de chaleur et une réduction moyenne des émissions de CO2 d’au minimum 75%. La Municipalité ajoute qu’une attention sera portée sur la mixité sociale «avec des loyers post-rénovation parmi les plus bas du marché local et un soutien ‘sur mesure’ aux locataires.» Outre le crédit communal, des subventions cantonales et fédérales seront aussi sollicitées.

«Cette stratégie n’est pas qu’un investissement des murs et des toits: c’est un investissement dans l’avenir de Lausanne, dans sa qualité de vie, et dans la justice sociale. Elle illustre la volonté municipale de concilier transition écologique, rigueur financière et solidarité», affirme la conseillère municipale Natacha Litzistorf, citée dans le communiqué.

