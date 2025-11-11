Le budget 2026 de Monthey dans le rouge

Keystone-SDA

Le budget 2026 de la Ville de Monthey affiche un excédent de charges de 4,9 millions, en hausse d'environ 358'000 francs par rapport au budget 2025. Elle explique ce déficit par des amortissements comptables élevés et par une marge d'autofinancement insuffisante.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette marge d’autofinancement atteint 8,7 millions de francs, supérieure de près de deux millions à celle budgétée en 2025. «Cette dernière est encore une fois pénalisée par l’augmentation de charges liées à la santé, à la prévoyance sociale, à la participation au traitement du personnel enseignant ainsi qu’aux allègements fiscaux décidés par le Grand Conseil», indique mardi la Ville de Monthey.

La commune parle d’un résultat déficitaire «mais maîtrisé». Elle ajoute que sa réserve de politique budgétaire, alimentée en 2021 et 2023, se monte à 7 millions de francs au 31 décembre 2024. Celle-ci pourra être utilisée «dans le cadre du bouclement des comptes, pour atténuer des déficits du compte de résultat», poursuit le communiqué.

Pour 2026, Monthey prévoit des investissements à hauteur de 23 millions de francs. Les investissements nets 2026 sont inférieurs de 4,2 millions par rapport au budget 2025 et sont autofinancés à hauteur de 38%, précise-t-elle.