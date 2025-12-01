La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le cerveau pourra être cartographié avec une meilleure résolution

Keystone-SDA

L'architecture du cerveau va pouvoir être mieux comprise grâce à une nouvelle technique de cartographie du tissu cérébral, indique lundi l'Institut Paul Scherrer (PSI). Les rayons X, une technique non destructive, sont utilisés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette percée a été réalisée par des scientifiques à la Source de Lumière Suisse SLS, qui ont réussi à cartographier en 3D un échantillon de tissu cérébral à une résolution sans précédent, détaille le PSI. Il s’agit d’une victoire sur un obstacle technologique qui a longtemps limité l’usage des rayons X pour de telles études.

Cela ouvre la voie à l’imagerie à haute résolution d’échantillons de cerveau beaucoup plus grands et, par là-même, à une nouvelle compréhension de son architecture complexe. L’étude, qui résulte d’une collaboration entre le PSI et le Francis Crick Institute au Royaume-Uni, vient de paraître dans Nature Methods.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision