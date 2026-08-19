Le changement climatique responsable de la surchauffe des mers

Keystone-SDA

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La majeure partie du réchauffement des mers européennes est due au changement climatique, selon une étude. Il a ajouté jusqu'à 2 degrés de chaleur en Méditerranée cet été et a étendu les zones touchées, avec de "graves" conséquences notamment pour la vie marine.

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(Keystone-ATS) «De l’Atlantique au large de l’Irlande jusqu’à la Méditerranée, les mers européennes connaissent une hausse alarmante de leurs températures», avec cet été jusqu’à 6 degrés Celsius au-dessus des normales dans certaines zones méditerranéennes, souligne Thomas Frölicher de l’université de Berne, l’un des auteurs de l’étude publiée mercredi.

«Nos recherches montrent clairement que cette hausse est due au changement climatique, en particulier à la poursuite de la combustion des énergies fossiles», ajoute-t-il.

En combinant données d’observation et modèles climatiques pour comparer le climat actuel à un climat hypothétique sans réchauffement d’origine humaine, les chercheurs du collectif World Weather Attribution (WWA) ont estimé que le changement climatique avait ajouté cet été environ 2 degrés aux températures en Méditerranée, 1,4 degré dans la région du golfe de Gascogne et de la péninsule ibérique et 1,3 degré dans la région celtique (Irlande et ouest de la Grande-Bretagne).

«Territoire inconnu»

En juillet 2026, les océans mondiaux ont atteint pour le deuxième mois consécutif une chaleur record, selon l’observatoire européen Copernicus. Le phénomène est particulièrement marqué en Europe, souligne le WWA.

Lors des 14 jours les plus chauds de 2026, le réchauffement par rapport aux normales a atteint 3,1 degrés en Méditerranée occidentale et 2,6 degrés en Méditerranée orientale, contre 1,5 degré dans la région du golfe de Gascogne et de la péninsule ibérique et 1,2 degré dans la région celtique.

Sous l’effet du réchauffement climatique, les vagues de chaleur marines se sont également étendues sur les mers européennes.

En 2026, elles touchent 90% de la zone du golfe de Gascogne et de la côte ibérique et 80% de la Méditerranée occidentale, contre 40% dans ces deux zones si la Terre ne s’était pas réchauffée de 1,4 degré.

En Méditerranée orientale, c’est encore plus spectaculaire: près de 70% de la zone est actuellement touchée par des canicules marines, contre 9% dans un climat plus froid. De tels événements auraient été «très rares» sans le réchauffement climatique, souligne l’étude.

«Chaque tonne supplémentaire de carbone que nous émettons pousse les températures côtières européennes et les écosystèmes en territoire inconnu», explique M. Frölicher.

Le réchauffement des mers augmente la température et l’humidité de l’air sur les côtes, accentuant températures nocturnes et stress thermique.