Un chasseur suisse qui avait tué quatre ânes en Savoie en 2017, prétendant les avoir pris pour des biches, a été condamné en appel, mercredi, à 8000 euros (environ 9000 francs) d'amende à Chambéry pour cruauté envers les animaux, a annoncé l'avocat de deux associations de défense des animaux.

En première instance, le tribunal de Chambéry l'avait condamné à une contravention de 750 euros d'amende l'an dernier ainsi qu'à indemniser la propriétaire des ânes pour sanctionner le fait qu'il ait mal identifié sa cible avant de tirer.

L'avocat général au contraire avait estimé le 30 mai, devant la cour d'appel, que le chasseur n'avait pu faire une telle confusion à quatre reprises, et avait requis un an de prison avec sursis et 10'000 euros d'amende pour cruauté envers les animaux.

Il a été suivi par la cour d'appel sur cette qualification. Le chasseur a en outre été condamné à verser 950 euros en dommages et intérêts et frais de justice à toutes les associations parties civiles, a ajouté Me Patrice Grillon, l'avocat de l'association Stéphane Lamart et de la SNDA (Société nationale pour la défense des animaux).

"C'est une décision fantastique", a considéré l'avocat, "une très belle victoire du droit", qui incitera à réfléchir "ceux qui ne veulent pas rentrer bredouilles de la chasse et font des cartons sur des animaux domestiques".

Il faut cependant encore "mener un combat", a-t-il ajouté, "faire prendre conscience que la souffrance animale ne s'arrête pas aux animaux domestiques", puisque si le chasseur avait réellement tué des biches, il n'aurait pas été condamné.

